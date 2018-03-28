Українці у Польщі все частіше стають жертвами злочинів на національному ґрунті - звіт

У країні з’явилися такі люди і середовища, котрі намагаються формувати свій політичний капітал на основі ворожості до мігрантів з України.

Українська меншина в Польщі та мігранти з України щораз частіше стають жертвами злочинів на національному ґрунті. Такий висновок випливає зі звіту, підготованого Об’єднанням українців у Польщі.

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В публікації «Українська меншина і мігранти з України в Польщі. Аналіз дискурсу» досліджуються явища, що торкаються української національної меншини, та підкреслюються спроби формування постійного негативного іміджу мігрантів з України, передає Польське радіо.

Голова Об’єднання українців у Польщі Петро Тима наголошує, що це загрожує насамперед мігрантам з України. «Мігранти з України, окрім великих міських центрів, з’являються у майже кожному польському місті і містечку, й то в тих регіонах, де, з огляду, хоч би, на тисячолітню історію співіснування поляків і українців, раніше українців ніколи не було. Такі місцеві спільноти не готові до іншості. З іншого боку, з’явилися такі люди і середовища, котрі намагаються формувати свій політичний капітал на основі ворожості до мігрантів з України».

Речник громадянських прав Адам Боднар говорить, що тривожним сигналом, який випливає з цього звіту, є зростання чисельності повних ненависті інтернет-коментарів, що стосуються українців. Також він звертає увагу на використання історичної політики для створення напруги у цьому питанні.

«На жаль, реакція з боку поліції та прокуратури не завжди є достатньою. Особливо, якщо йдеться про злочини, вчинені в Інтернеті, тобто про мову ненависті. Однак, на щастя, я б сказав, що така реакція є в міру порядною, якщо йдеться про реакцію поліції і прокуратури у випадках побиття на національному ґрунті».

За даними Управління зі справ іноземців, число громадян України, що мають дозвіл на постійне або тимчасове перебування у Польщі, перевищило 150 тис. Це втричі більше, ніж 2015 року. Цими даними не охоплюється число українців, котрі перебувають у Польщі на основі віз.