ФСБ повідомила про затримання двох українських рибалок без документів в Азовському морі
Прикордонники затримали в Азовському морі маломірне судно з двома рибалками без документів, їх доставили в порт Єйська.
їПро це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Прикордонного управління ФСБ Росії по Краснодарському краю.
Рибалки були затримані 10 травня. За версією ФСБ, вони здійснювали «незаконний видобуток водних біологічних ресурсів, у тому числі двох особин червонокнижного осетра російського».
У затриманих не було ніяких документів, їх доставили в порт Єйська. Громадянство рибалок у ФСБ не уточнили.
Раніше українська Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що двоє українських рибалок, зниклих в Азовському морі, ймовірно, затримані російськими прикордонниками. Як повідомили в ДСНС, 11 травня дружина одного з рибалок подзвонила в Нацполицию України і розповіла про те, що її чоловіка і товариша затримали.