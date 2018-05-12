ФСБ повідомила про затримання двох українських рибалок без документів в Азовському морі

22:59, 12 травня 2018
Суспільство
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REUTERS

їПро це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Прикордонного управління ФСБ Росії по Краснодарському краю.

Рибалки були затримані 10 травня. За версією ФСБ, вони здійснювали «незаконний видобуток водних біологічних ресурсів, у тому числі двох особин червонокнижного осетра російського».

У затриманих не було ніяких документів, їх доставили в порт Єйська. Громадянство рибалок у ФСБ не уточнили.

Раніше українська Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що двоє українських рибалок, зниклих в Азовському морі, ймовірно, затримані російськими прикордонниками. Як повідомили в ДСНС, 11 травня дружина одного з рибалок подзвонила в Нацполицию України і розповіла про те, що її чоловіка і товариша затримали.

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Теги: #судно#ФСБ РФ