У Росії звинуватили Україну в провалі Самойлової на Євробаченні-2018

Гурцька вважає, що за рік Самойлова "перегоріла" і не змогла виступити гідно.

Якби Юлії Самойловій дали можливість виступити на Євробаченні-2017 в Києві, її результат був би вищим — за рік у співачки могла накопичитися "психологічна втома", вважає заслужена артистка РФ, голова комісії Громадської палати з підтримки сім'ї, материнства і дитинства Діана Гурцька.

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"Вважаю категорично неправильним висловлювати Юлі жалість з причини інвалідності. Музика — це той світ, де немає поділу на здорових і людей з обмеженими можливостями. Тому на конкурсі Євробачення всі конкурують на рівних", — передає "РІА Новости" слова Гурцької.

Вона додала, що десять років тому, коли вона сама брала участь в Євробаченні, вона не була першою незрячою співачкою.

"Юля ж молодець не в силу фізичного стану, а тому, що зуміла вистояти, коли проти неї була країна, яка не пустила її на конкурс. Я впевнена, що в минулому році результат був би на порядок вищим. А за рік накопичилася психологічна втома. Неможливо не перегоріти за такий довгий період", — вважає Гурцька.

Як повідомляв УНІАН, співачка Юлія Самойлова, яка у другому півфіналі виконала пісню I won't Break і представляє Росію на Євробаченні-2018, не змогла пробитися в десятку фіналістів.