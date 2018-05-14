Біля Львова рятувальники другу добу гасять пожежу на торфовищі
12:42, 14 травня 2018Суспільство
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Пожежа виникла 13 травня в селі Ситихів на території торфополя на площі 15 га.
Продовжується горіння торфу на площі 10 га \ УНІАН
У Жовківському районі Львівщини рятувальники другу добу гасять пожежу на території торфового поля площею 15 га.
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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 13 травня в селі Ситихів на території торфополя виникла пожежа на площі 15 га.
«Протягом 13 травня горіння торфу ліквідовано на площі 5 га. Станом на 09.00 14 травня, продовжується горіння торфу на площі 10 га. Роботи по ліквідації пожежі продовжуються», - зазначається у повідомленні.
Довідка. УНІАН. Село Ситихів Жовківського району знаходиться на відстані близько 18 км від Львова.
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