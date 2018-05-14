Смертельна ДТП з дітьми у Білорусі: українського водія затримали

Водія затримали, вирішують питання про запобіжний захід.

У Білорусі порушили кримінальну справу проти українського водія мікроавтобуса, який вранці 13 травня потрапив у ДТП біля білоруського Каменця, перевозячи дітей у мікроавтобусі. Внаслідок аварії одна дитина загинула, ще шестеро поранені, з них двоє – у тяжкому стані. Водія затримали, вирішують питання про запобіжний захід.

Як повідомляє "Радіо Свобода", справу порушили за статтею «порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності смерть людини».

До українських дітей, що потрапили у ДТП, до Білорусі приїхали батьки, але лікарі ще не відпускають їх додому.

Як повідомив головний лікар Брестської обласної лікарні Олександр Карпіцькій, зараз у них на лікуванні перебувають шестеро дітей, які постраждали в автокатастрофі під Кам'янцем.

«Їхній стан різний. Двоє перебувають у важкому стані, четверо – в стані середньої тяжкості. Разом з ними перебувають їхні батьки. Поки що не йдеться про їх транспортування в Україну», – сказав Свободі Карпіцькій.

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У Слідчому комітеті Білорусі повідомили, що далі встановлюють обставини ДТП в Кам'янецькому районі.

За даними слідства, о 7-ій ранку 13 травня громадянин України, 1976 року народження, керуючи автомобілем Renault Master, рухався по автодорозі Р-98 «Песчатка-Кам'янець-Шерешево-Свіслоч» і допустив зіткнення з навантажувачем «Амкодор 332С01», що рухався в попутному напрямку.

Внаслідок цього шість пасажирів автомобіля Renault, громадяни України у віці 13-15 років, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і госпіталізовані, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Ще один пасажир – 12-річний громадянин України – помер від отриманих травм на місці ДТП. Водії транспортних засобів не постраждали.

За версією слідства, водій Renault Master проявив неуважність до дорожньої ситуації і не встиг уникнути зіткнення.

Встановлено, що цей автомобіль був у числі чотирьох транспортних засобів, які перевозили додому в Україну підлітків, які брали участь в спортивних змаганнях в Польщі. Три інших мікроавтобуса обігнали цей же навантажувач раніше без пригод, про що свідчать покази пасажирів цих машин.