У Білорусі потрапили в ДТП українські діти: є загиблий і постраждалі

Міністр охорони здоров'я Білорусі Валерій Малашко взяв ситуацію під особистий контроль.

На трасі «Кам'янець-Шерешево-Свіслоч» (Білорусь) сталася автомобільна аварія, в якій постраждали діти з української футбольної команди. Одна дитина загинула, ще шестеро дітей госпіталізовано.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Білорусі, у всіх потерпілих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина знаходиться у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Міністр охорони здоров'я Білорусі Валерій Малашко, як зазначається, взяв ситуацію під особистий контроль. "Кращі лікарі Білорусі та всі необхідні матеріально-технічні ресурси задіяні для надання допомоги постраждалим в аварії дітям", - сказав він.

Відзначається, що з Бреста до Кам'янця прибула бригада медиків, у її складі - нейрохірург, травматолог, реаніматолог й інші фахівці, а з Мінська до Кам'янеця - дитячий травматолог, нейрохірург дитячий анестезіолог-реаніматолог.

Аварія сталася сьогодні, 13 травня, близько 07:00 на 54 км автодороги Р-98 «Кам'янець-Шерешево-Свіслоч», поблизу населеного пункту Мартинюки.

Як повідомляється на сайті ДАІ Брестської області, за попередньою інформацією, водій (1976 р., громадянин України) керуючи автомобілем марки «Рено Мастер», скоїв попутне зіткнення з навантажувачем «Амкодор» під керуванням 48-річного місцевого жителя.

В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир (2005 р., громадянин України), який перебував на передньому пасажирському сидінні.

Раніше повідомлялося, що в Жидачівському районі Львівської області 10 травня в результаті ДТП постраждали подружжя і загинув їх дворічний син.