У Кривому Розі через пісню про росіян, які воюють у Сирії, звільнили посадовця райради

За даними органу самоврядування, з посади була звільнена завідувачка відділу культури райради.

У Кривому Розі через виконання на заходах 9 травня пісні, присвяченої солдатам Росії, які воюють у Сирії, звільнили посадовця райради.

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Інформацію про це радіо Свобода підтвердили в Центрально-Міській районній раді. За даними органу самоврядування, з посади була звільнена завідувачка відділу культури райради Валентина Ігнатова. Поспілкуватися з самою звільненою з посади журналістам не вдалось.

Водночас, за даними місцевих ЗМІ, пісня «Верните память», присвячена солдатам Росії в Сирії, на заходах 9 травня в Кривому Розі пролунала ще в двох районах міста – Металургійному і Саксаганському, в одному з них вона звучала в перекладі українською мовою. Радіо Свобода звернулося з інформаційними запитами до обох райрад.

За інформацією місцевих ЗМІ, на заході в Кривому Розі, де звучала пісня, написана офіційною представницею МЗС Росії Марією Захаровою, був присутній мер міста, посадовці, ветерани, школярі.

У Центрально-Міській районній раді Кривого Рогу пояснили, що програму святкування складали, «враховуючи тематику заходу». «Основний акцент при виборі пісенного матеріалу було зроблено на тематичний зміст пісень, спрямований на збереження пам'яті про загиблих героїв, які віддали своє життя за свою країну, та вшанування ветеранів Другої світової війни», – заявили в райраді.