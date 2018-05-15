СБУ і прокуратура Криму проводять п'ять обшуків в рамках справи РІА "Новини України"

Підставою була оперативна інформація про цілеспрямовану діяльність з залучення журналістів, громадян України, до проведення підривної інформаційної діяльності проти нашої держави.

Співробітники Служби безпеки України та прокуратури АР Крим проводять 5 обшуків в рамках справи щодо РІА «Новини України».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник голови Служби безпеки Віктор Кононенко.

«Сьогодні ми спільно з прокуратурою АР Крим проводимо 5 санкціонованих обшуків (в рамках справи щодо РІА «Новини України» - УНІАН )», - заявив він, додавши, що обшуки проводяться в двох офісах і за трьома домашніми адресами.

За його словами, підставою для проведення слідчих дій була оперативна інформація про цілеспрямовану діяльність із залучення журналістів, громадян України, до проведення підривної інформаційної діяльності проти нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила про проведення слідчих дій в офісі РІА "Новини Україна" в Києві.

За її словами, співробітники СБУ спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії. Затримано директора РІА "Новини Україна" Кирила Вишинського. Як сказала Гітлянська, встановлено, що ця медіаструктури використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживе «заходів взаємності» у відповідь на дії СБУ проти РІА «Новини України».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство має докази виконання РІА «Новини Україна» добре проплачених антиукраїнських атак.

Луценко зауважив, що дії підозрюваних осіб підпадають під ознаки злочину за ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада").