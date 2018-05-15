Російське МЗС, коментуючи обшуки в "РИА Новости", стало захищати "Інтер"

У Росії також обурилися тим, що Захід не реагує на висилку російських пропагандистів.

Російське МЗС назвало обшуки у виданні "РИА Новости" і затримання їхнього керівника "ескалацією репресивних дій української влади в інформаційному полі".

Про це повідомляється в офіційній заяві на сайті МЗС РФ, передає ТСН. У російському дипвідомстві згадали, що двоє журналістів пропагандистських каналів були вислані з України 9 травня, не було впущено чеського журналіста Яна Ріхетського, якому заборонено в'їзд в Україну за спотворення інформації про події на Сході України, а також згадали скандальний концерт "Інтера".

Читайте такожКерівник РІА "Новости Україна" Вишинський має подвійне громадянство - СБУ"9 травня кілька десятків представників українських праворадикальних організацій "Національний корпус" і "Національні дружини" заблокували офіси телеканалу "Інтер" у Києві, погрожуючи підпалом. Причиною цих незаконних дій став оприлюднений напередодні каналом анонс відеоролика концерту до Дня Перемоги, який викликав критику багатьох організацій і користувачів соцмереж через слова ведучого про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців". Спроба телеканалу відкрито виступити проти героїзації фашистських посібників напередодні Дня Перемоги викликала передбачувану реакцію київських радикалів, впевнених у підтримці своїх дій з боку силових відомств України", - заявили в МЗС РФ.

Також у Росії помітили, що західні країни не протестують проти висилки з України російських пропагандистів.

Читайте такожКиївське керівництво "РИА Новости" щомісяця отримувало 53 тисячі євро на антиукраїнську діяльність"Як і раніше не бачимо ніякої виразної реакції на свавілля української влади з боку західних країн і профільних міжнародних організацій. Вважаємо, що таке потурання прямо загрожує долі загальноєвропейського простору, сприяючи придушенню інакомислення в найгірших традиціях тоталітарних режимів", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила про проведення слідчих дій в офісі "РИА Новости Україна" в Києві. За її словами, співробітники СБУ спільно з прокуратурою Автономної республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії.

Затримано директора "РИА Новости Україна" Вишинського. Як сказала Гітлянська, встановлено, що ця медіаструктура використовувалася Росією в рамках гібридної інформаційної війни проти України. У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживе "заходів взаємності" у відповідь на дії СБУ проти "РИА Новости Україна".