Козловського хочуть позбавити звання заслуженого артиста України

Львівська облрада вимагає позбавити гастролера Козловського звання "Заслужений артист України".

15 травня 2018 року на сесії Львівської обласної ради ухвалене звернення до президента України про позбавлення звання "Заслужений артист України" Віталія Козловського.

Депутати також вимагають позбавити звань інших народних та заслужених артистів, які у період російсько-української війни гастролюють в РФ або в інший спосіб підтримують зв'язки з країною-агресором, йдеться у повідомленні Львівської облради.

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Як йдеться в документі, громадськість обурила звістка про те, що заслужений артист України Віталій Козловський виступив 9 травня 2018 року на концерті у столиці країни-агресора ‒ Москві.

"Вважаємо це не лише величезною ганьбою та запроданством, але й наругою над пам'яттю тих загиблих воїнів, які віддали своє життя за територіальну цілісність держави у російсько-українській війні, що й досі триває на сході. Переконані, що така аморальна особа не може мати статус заслуженого артиста України, адже Віталію Козловському указом президента України від 16 січня 2009 року було присвоєно це звання власне "за вагомий особистий внесок у справу консолідації українського суспільства, розбудову демократичної, соціальної і правової держави", - йдеться у зверненні.

Як повідомлялося, заслужений артист України Віталій Козловський заспівав на концерті в Москві 9 травня, присвяченому Дню перемоги. Пізніше на своїй сторінці у Facebook артист пояснив свій виступ у країні-агресорі.

Пізніше стало відомо, що організатори скасували концерт українського поп-співака Віталія Козловського у Львові, який був запланований на 18 травня.