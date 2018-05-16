У Міносвіти розповіли, скільки підручників надрукують для першокласників цього року

Усі підручники, що друкуватимуться для 1-го класу, написані вже на базі нового Державного стандарту.

Цього року для першокласників держава надрукує 4,1 млн підручників загальною вартістю майже 199 млн грн.

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Про це повідомляє Міністерство освіти і науки. «Усі підручники, що друкуватимуться для 1-го класу, написані вже на базі нового Державного стандарту і враховують компетентнісний підхід. Цього року на конкурс з відбору україномовних букварів подалося 19 проектів, з яких 18 пройшли експертну оцінку і вже запропоновані на вибір школам. Два з них – це букварі, матеріали з яких проходили протягом року апробацію в 100 пілотних школах всієї України», – повідомили у Міносвіти.

Крім підручників «Українська мова. Буквар» для 1-го класу, друкуватимуть також підручники з математики, іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська), інтегрованих курсів «Я досліджую світ» і «Мистецтво», підручники «Українська мова» для шкіл з навчанням мовами національних громад, а також букварі мовами національних громад, додали у міністерстві.

У серпні має розпочатися розвезення підручників для 1-го класу по областях. Інститут модернізації змісту освіти вже оголосив на Prozzoro тендер для визначення перевізників, зазначили у міністерстві.

Також у серпні повні електронні версії цих підручників будуть розміщені у вільному доступі на сайті Інституту модернізації змісту освіти і Міносвіти.

Напередодні Міністерство освіти і науки повідомляло, що завезення наборів Lego, які безкоштовно для усіх 1-х класів України надала The LEGO Foundation, триватиме в чотири етапи.