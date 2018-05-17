Керівник РІА "Новости Україна" Вишинський визнав на суді, що має подвійне громадянство

Вишинський був затриманий 15 травня і підозрюється в скоєнні державної зради.

Керівник РІА «Новости Україна» Кирило Вишинський на засіданні Херсонського міськсуду визнав, що має подвійне громадянство - українське і російське.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Вишинський заявив суду.

При цьому сторона захисту Вишинського в особі адвоката Ігоря Мокіна висловила здивування, чому подібні звинувачення підзахисному висувають лише зараз, тоді як новини з подібною тематикою вказане видання публікувало ще 4 роки тому.

«Крім того, суд не може як докази розглядати статті видання, оскільки обвинувальна сторона надала лише короткі витяги з матеріалів, а не весь матеріал в загальному контексті», - заявив правозахисник Мокін.

Як повідомляв УНІАН, Херсонський міський суд розпочав розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу керівнику РІА «Новости Україна» Вишинському, обвинуваченому в державній зраді.

Сторона обвинувачення в особі прокурора АР Крим у Херсонській області Валерія Харима в процесі засідання озвучила, що під час проведення обшуку у підозрюваного знайшли переписку в електронній пошті, яка свідчить про його зв'язки і отримання інформації з Росії, з подальшою перспективою її оприлюднення в Україні.

15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Було затримано директора РІА «Новости Україна» Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму». Після повернення з Криму у 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це лише доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.