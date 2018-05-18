В'ятрович пояснив, чому в Україні необхідно скасувати вихідний 9 травня

В'ятрович розраховує на підтримку такої ініціативи у Верховній Раді.

В Українському інституті національної пам'яті продовжують наполягати на перенесенні вихідного дня з 9 на 8 травня - День пам'яті та примирення.

Про це заявив директор Інституту Володимир В'ятрович у коментарі "112 Україна".

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"Ми переконані, що це надзвичайно потрібно, переконані, що це дозволить розрядити обстановку в ці дні. Ми прекрасно розуміємо, що 9 травня як вихідний використовується різного роду проросійськими радянськими політичними силами для розгортання якихось політичних шоу, які не мають нічого спільного зі вшануванням пам'яті ветеранів. Я переконаний, що це новий формат, який ми запропонували - День пам'яті та примирення 8 травня - потрібно перенести на нього вихідний", - заявив він.

На думку В'ятровича, перенесення вихідного дня наблизить Україну до європейських традицій і посприяє "спокійному вшануванню загиблих учасників Другої світової війни. Він також висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає цю ініціативу.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України про відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам'яті і примирення.

Пропонується святковий неробочий день з 9 травня «Дня перемоги над нацизмом» перенести на 8 травня - «День перемоги над нацизмом у Європі і День пам'яті і примирення.