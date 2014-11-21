У Дебальцевому затримали навідницю вогню бойовиків

Співробітниками міліції м. Дебальцеве затримана 50-річна мешканка району, яку запідозрили в коригуванні вогню, що ведуть бойовики.

Як повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, для з'ясування всіх обставин жінка передана співробітникам Служби безпеки України.

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Зазначається, що під час патрулювання правоохоронці помітили, що кожного разу перед початком обстрілу військових, стратегічних і об'єктів життєзабезпечення міста в поле зору потрапляє одна й та ж жінка, а через кілька хвилин після того, як вона йде убік, починається прицільний артилерійський обстріл. При цьому снаряди потрапляють точно в будівлі, машини та бойову техніку.

Після кількох таких «збігів» жінку затримали і допитали.

«В її телефоні були виявлені докази її діянь», - говориться в повідомленні.