71-річна українка в інвалідному візку стрибнула з парашутом

У свій день народження жінка стрибнула з інструктором з висоти 4200 метрів.

У селі Майське Дніпропетровської області 71-річна жінка у свій день народження стрибнула з парашутом. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян у Facebook.

"На вихідних відпрацьовували парашутні стрибки в ДЗ «Майське». І тут привозять бабусю на візку. У неї день народження і вона замовила собі подарунок «тандем-стрибок». Їй 71 рік. Стрибок з інструктором з висоти 4200 метрів!!! Завжди розумієш, що сильних духом людей не зупинити", - написав Троян.

Як повыдомляв УНІАН, у Швеції екстремал дивом вижив після стрибка з хмарочосу, коли у нього відмовив парашут.