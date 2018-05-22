На Хрещатику прибрали банери зі скандальною рекламою «Газпрому»

УЄФА погодився з міською владою Києва щодо неможливості використання логотипів компанії.

На вулиці Хрещатик у Києві, де облаштована територія для футбольних вболівальників «Фестивальне містечко», прибрали банери з рекламою російського газового монополіста «Газпрому».

Про це заявив радник заступника голови Київської міської державної адміністрації, головний представник КМДА з питань проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловічих та жіночих команд сезону 2017/2018 у місті Києві Андрій Мирошніченко на своїй сторінці у Facebook.

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«Масові акції спротиву, акти вандалізму та графіті шоу відміняються. УЄФА погодився з позицією КМДА щодо неможливості використання логотипів Газпрому навіть у якості інформації про партнерів Ліги Чемпіонів. Все прибрано», - написав він.

Крім того, Мирошніченко повідомив, що зараз вже друкується нове оформлення, яким замінять демонтоване.

Як повідомляв УНІАН, вчора влада Києва повідомила, що проводить з УЄФА додаткові перемовини з приводу неприйнятності згадування російського «Газпрому» на рекламних стендах під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, 18 травня у фан-зоні на Хрещатику в Києві, що зводиться до фіналу Ліги чемпіонів, з'явилися рекламні борди з логотипом спонсора УЄФА російської компанії ПАТ "Газпром". УЄФА відома тим, що вимагає жорсткого дотримання своїх контрактів, тому могла наполягати, щоб усі спонсори були представлені в місті, яке приймає фінал Ліги чемпіонів.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК «Олімпійський». У фінал вийшли ФК «Реал Мадрид» та ФК «Ліверпуль».

У сезоні 2017/2018 фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок відбудеться 24 травня о 19:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського. У фіналі – ФК «Вольсбург» та ФК «Ліон».

«Фестивальне містечко» – традиційна офіційна локація фіналів Ліги чемпіонів, організацією якої займається УЄФА.

У сезоні 2017/2018 фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок відбудеться 24 травня в 19:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського. У фіналі - ФК «Вольсбург» і ФК «Ліон».

«Фестивальне містечко» - традиційна офіційна локація фіналів Ліги чемпіонів, організацією якого займається УЄФА.