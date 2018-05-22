Українські спецпризначенці відпрацювали стрибки з парашутом (фотогалерея)
15:45, 22 травня 2018Суспільство
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У Хмельницькому проходять тактико-спеціальні навчання з повітрянодесантної підготовки.
Спецпризначенці відпрацювали стрибки з парашутом / Фото УНІАН
У Хмельницькому в 8 окремому полку спеціального призначення сил спеціальних операцій Збройних Сил України проходять тактико-спеціальні навчання з повітрянодесантної підготовки. Зокрема, спецпризначенці стрибнули с парашутами з військово-транспортного вертольоту Мі-8МТ.
Як повідомляв УНІАН, в Україні випробовують новий літак "Дельфін".
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