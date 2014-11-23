В Авдіївці через обстріли бойовиками з "Градів" загинули п'ять мирних жителів

Щонайменше п'ятеро мирних мешканців загинули під час обстрілу бойовиками з "Градів" міста Авдіївка на Донеччині.

Про це "5 каналу" повідомили в штабі АТО.

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Військова розвідка також повідомила, що бойовики готують провокації. Найманці підтягнули артилерію до села Тоненьке, на Донеччині. Планують його обстріляти і видати це за дії української армії. Також в штабі АТО повідомили, що за сьогодні терористи обстріляли позиції українських військових на Сході - одинадцять разів. Під прицілом бойовиків - Луганський, Донецький і Дебальцевський напрямки.

Найманці не полишають спроб атакувати Донецький аеропорт та позиції українських військових неподалік Пісків. Поблизу Маріуполя - поки що затишшя.