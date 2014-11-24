Після вчорашнього землетрусу Україна може пережити ще кілька таких поштовхів

Поштовхи силою до 4-х балів дістались навіть столиці, йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень

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Це був найсильніший землетрус у цьому регіоні за останнє десятиліття. Його магнітуду оцінюють у 5,6 бала.

Схожих за сейсмічною активністю регіонів у світі 3 - гори Гіндукушу на кордоні Афганістану та Пакистану, океанічне дно поблизу островів Тонга та зона Вранча на стику Південних та Східних Карпат. І коли трусить їх, поштовхи йдуть у південно-східному напрямку - через Молдову в Одеську область і далі до Києва.

Сейсмологи кажуть, що в найближчі дні Україна може пережити ще кілька таких струсів.