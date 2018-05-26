В Україну доставлено тіла загиблих моряків із судна Atlantic Harmony

Причину смерті моряків в даний час ще не встановлено. Скоріш за все, ховати їх будуть у закритих трунах.

До України доставлено тіла двох українських моряків із арештованого поблизу берегів Кабо-Верде судна Atlantic Harmony, що загинули.

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Про це кореспонденту УНІАН сказала дружина загиблого другого помічника капітана Миколи Лукашова Ольга Лукашова.

Вона розповіла, що багато людей сприяли і допомагали у питанні повернення до України тіл її чоловіка та третього механіка Олександра Червоного, які померли на борту судна Atlantic Harmony.

За її словами, з того часу, як стало відомо про смерть її чоловіка, пройшло близько 16 днів, поки тіло було доправлено до України.

"Дуже багато людей нам допомагало. Дуже багато чого було зроблено. Дуже добре спрацювали в МЗС", - сказала Лукашова.

Зокрема, вона відзначила зусилля заступника директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василя Кирилича та інших дипломатів, благодійної організації "Фонд допомоги морякам "Ассоль", а також інших небайдужих осіб.

"Єдине, що ви не уявляєте, в якому стані доправили наших хлопців. Це просто морок. Вони невпізнані. Ми хлопців, скоріше за все, ховатимемо в закритих трунах", - розповіла Лукашова.

"Ми просто не очікували, що в такому стані до нас можуть приїхати хлопці... Це просто нестерпно", - сказала вона.

Також Лукашова повідомила, що вже були проведені відповідні експертизи, але причина смерті ще не встановлена. Вона додала, що для цього треба дочекатись результатів експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня МЗС доручило українським дипломатам, які працюють у Сенегалі, Туреччині, Великобританії та Китаї, вжити термінових заходів у зв'язку із загибеллю двох українських моряків з судна Atlantic Harmony біля берегів Кабо-Верде. Зокрема, було доручено опрацювати із судновласником та у взаємодії з Посольством України в Сенегалі питання невідкладної репатріації тіл, а також забезпечення збереження і подальшої передачі рідним особистих речей моряків.