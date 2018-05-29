Після окупації Криму рівень освітлення на півострові знизився – МінТОТ

Загалом на території тимчасово окупованого півострову рівень освітленості знизився на 26%.

Після анексії Криму Росією рівень освітленості на півострові знизився. Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України (МінТОТ).

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«Одним із методів непрямої оцінки економічного стану регіону є вимірювання рівня освітленості території в нічний час шляхом аналізу супутникових знімків. Рівень освітленості тимчасово окупованої території Криму в нічний час у 2016 році у порівнянні з 2012 роком може свідчити про зменшення рівня економічної активності у цей період. Загалом на території тимчасово окупованого півострову рівень освітленості знизився на 26%», – повідомили в міністерстві.

У відомстві зазначили, що найбільш видиме зниження рівня освітленості можна спостерігати в центральних районах Криму та в населених пунктах, орієнтованих на надання лікувально-курортних послуг (Ялта, Алушта, Євпаторія – Заозерне).