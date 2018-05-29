У Харкові пройшов урочистий випуск офіцерів (фото)

Наступного тижня офіцери прибудуть на нові місця служби.

Близько 350 випускників Харківського національного університету повітряних сил ім. Кожедуба поповнили ряди офіцерів Збройних сил України. Про це повідомили в університеті. Урочиста церемонія відбулася в Харкові на меморіалі Слави. Наступного тижня офіцери прибудуть на нові місця служби.

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