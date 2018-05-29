У Харкові пройшов урочистий випуск офіцерів (фото)
15:14, 29 травня 2018Суспільство
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Наступного тижня офіцери прибудуть на нові місця служби.
Наступного тижня офіцери прибудуть на нові місця служби \ sq.com.ua
Близько 350 випускників Харківського національного університету повітряних сил ім. Кожедуба поповнили ряди офіцерів Збройних сил України.
Вони поповнили ряди офіцерів Збройних сил України \ sq.com.ua
Про це повідомили в університеті. Урочиста церемонія відбулася в Харкові на меморіалі Слави. Наступного тижня офіцери прибудуть на нові місця служби.
Всього випускників 350 \ sq.com.ua
Церемонія відбулася в Харкові на меморіалі Слави \ sq.com.ua
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