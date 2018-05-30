Генсек РЄ Ягланд закликав оперативно розслідувати вбивство журналіста Бабченка

Генеральний секретар РЄ назвав напади на журналістів загрозою демократії в Європі.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав оперативно розслідувати вбивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Про це він заявив у мікроблозі Twitter.

"Ми рішуче засуджуємо вбивство журналіста Бабченка в Києві. Це має бути повністю та оперативно розслідувано. Напади на журналістів та свободу слова на підйомі в Європі. Ми маємо зробити все, що можемо, аби зупинити цю тенденцію, яка є небезпечною загрозою демократії", - заявив Ягланд.

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Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили на порозі будинку, в якому він мешкав (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня. Поліція проводить розслідування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявив, що Москва завжди вважала Бабченка своїм ворогом. За словами міністра, ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством, але Росія причетна до аналогічних злочинів у минулому.