У "Репортерах без кордонів" обурені інсценуванням вбивства Бабченка

В організації вважають спецоперацію маніпуляцією.

У міжнародній організації "Репортери без кордонів" обурені спецоперацією Служби безпеки із інсценування вбивства Аркадія Бабченка.

Про це заявив генеральний секретар організації Крістоф Делуар y Twitter, повідомляє "Українська правда".

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"RSF (фр. Reporters sans frontières – Репортери без кордонів – ред.) висловлює своє глибоке обурення у зв’язку з виявленням маніпуляції Служби Безпеки України через їхню інформаційну війну. Це завжди дуже небезпечно для країн грати з фактами і також за участю журналістів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора у поліції повідомили, що російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко був застрелений біля дверей квартири, в якій він мешкав.

Сьогодні стало відомо, що Бабченко живий: СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом. У СБУ повідомили, що мають докази того, що вбивство журналіста замовили російські спецслужби. Для цього був завербований громадянин України, який мав знайти виконавця злочину. Організатор запропонував скоїти вбивство АТОшнику, який у підсумку став співпрацювати з СБУ.

Організатора вбивства затримали.