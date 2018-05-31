Щасливчики Скорпіони і аутсайдери Козероги: що обіцяє гороскоп на червень всім знакам зодіаку

Зірки обіцяють насичений червень, де можливо буде все: від загострення у війнах і "затемнення" в головах людей до сприятливих подорожей і успіх в любовних справах.

У червні в цілому будуть благотворні і гармонійні аспекти у планет, але в самому кінці місяця картина дещо погіршиться.

Про це пише "Главред".

Перший літній місяць принесе нам кілька несприятливих періодів. Перший з них випаде на 6-7 червня, коли Меркурій перебуватиме в жорсткому квадраті до Нептуна — це найгірший час для покупок і інвестицій. В цей час вас можуть "кинути", тому будьте пильні, не купуйтеся на рекламу, утримайтеся від важливих придбань і справ.

Крім того, в ці дні надзвичайно висока загроза всякого роду терактів і дій божевільних. Тому краще уникати в ці дні будь-яких скупчень людей.

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Другий негативний період нас чекає з 25 по 30 червня. Місяць у цей час проходитиме через планети Сатурн і Плутон, а Меркурій створить жорсткий квадрат до Урану. В цей час висока небезпека автомобільних аварій і катастроф літаків, тому 25-30 червня краще скасувати всі перельоти та поїздки.

До того ж, 27 червня Марс знову стане ретроградним. Через це друга половина червня може бути пов'язана з відновленням воєн. Побоююся, що у нас на Донбасі червень може стати каталізатором військових дій, і бої можуть загостритися, особливо до кінця місяця. Адже Марс — бог війни, а його ретроградність означає відновлення активних військових дій. Тому, якщо і чекати якогось загострення ситуації на Донбасі та у відносинах з Росією, то в самому кінці червня.

При цьому в червні буде блискуче розташування Меркурія — бог Гермес буквально влетить своїм швидким рухом Близнюки і з'єднається з Сонцем. Особливо сприятливі числа з 1 по 5 червня — це відмінний час для проведення важливих переговорів, укладення серйозних угод, вчинення поїздок, організації подорожей, надходження на нове місце навчання, а також в цей час добре ділитися досвідом з іншими країнами. У цей час найбільш оптимально все, що стосується торгівлі, експорту та імпорту. Це найкращий час для покупки автомобіля.

І такий же сприятливий час складеться з 8 по 13 червня. І, поки Меркурій у Близнюках (а перебувати він там буде рівно по 12 червня включно), потрібно робити комерційні дії. Повторюся, за винятком 6-7 червня.

Вже 13 червня Меркурій увійде в знак Зодіаку Рак, і з цього моменту комерсантам вже не буде так сильно везти, як до того. Але до 13 червня комерсанти будуть знаходитися у своїй стихії.

Кращі дні для весілля в червні будуть тоді, коли Венера з'єднається з Білим Місяцем, Ангелом-Охоронцем, Небесною благодаттю — з 8 по 10 червня.

А при входженні Меркурія в зодіакальний знак Рака, яке завжди пов'язане з нерухомістю, починається найкращий час для покупки нерухомості — з 13 по 25 червня.

Крім того, 14 червня буде місяць, і разом з цим Венера увійде в зодіакальний знак Лева. В цей день потрібно задуматися про плани та проекти на майбутнє, а також це гарний час для зустрічей і зав'язування любовних романів, флірту і початку відносин. Взагалі, зустрічі та стосунки, що почалися в цей час, будуть кармічними, доленосними для багатьох людей, які вірять у божественне провидіння. Особливо це стосується 18-21 числа, оскільки Венера буде перебувати в поєднанні з висхідним вузлом долі, тобто жінка, а Марс у поєднанні з заходящим вузлом, тобто чоловік. Такі зустрічі в середині червня я просто обіцяю! Це буде найкращий час для любові і зав'язування довгих кармічних взаємин. Люди, які будуть вам зустрічатися в цей час, будуть невипадковими.

Також в червні буде гарний час для рекламних акцій і масштабних заходів. З 18 по 24 число Меркурій буде дуже сприятливо аспектировать Юпітер. В цей час можливо соціальне просування, також добре вирішувати юридичні питання. Можуть чудово вдаватися справи закордоном. Також вдало в цей час подавати документи, щоб кудись вступати і здавати іспити.

В кінці місяця, як ми вже говорили, будуть не дуже вдалі дні, особливо несприятливим днем буде повня 28 червня. У цей день не слід перебувати в натовпі і потрібно подбати про своє здоров'я. У цей час буде відбуватися просто якийсь "затемнення" в головах людей.

Оскільки влітку традиційно починається пора відпусток і відпочинку, варто зазначити, що відпустка можна планувати з 1 по 5 червня, блискуче час для вильоту на відпочинок з 8 по 13 червня, а потім хороший період з 18 по 24 червня. А ось з 25 по 30 червня — найбільш негативний період, коли висока небезпека постраждати від техніки, потрапити в непередбачені ситуації в літаках, поїздах та автомобілях — такі поїздки я категорично не рекомендую.

Гороскоп для кожного зі знаків Зодіаку

Щасливчики місяця

Скорпіони. Представникам цього знака буде тотально везти в червні, особливо сприятливо для них може складатися ситуація, пов'язана з інвестиціями, ризиками, ставками — їх чекає фінансова удача. Червень буде сприятливий у Скорпіонів в плані любовних романів і побудови відносин. Вони можуть багато чого ставити на карту і домагатися успіху саме в червні. "Хто не ризикує, той не п'є шампанське", — це про Скорпіонів в червні.

Водолії. У Водоліїв в червні буде добре складатися ситуація. Їм буде везти у всіх справах, які стосуються любові, відносин, зустрічей. Червень для Водоліїв — сприятливий час для того, щоб вийти заміж або одружитися, тобто скріплювати партнерські взаємини. Також це вдалий час у Водоліїв для зачаття дітей. Крім того, Водоліїв може чекати більше везіння в далекій дорозі, подорожах та здачі іспитів.

Леви. Червень буде вдалим місяцем і для Львова. У них можуть з'являтися нові блискучі проекти, а ситуації будуть складатися для них сприятливо. Леви можуть зустріти доленосних друзів і отримати протекцію, яка буде здатна допомогти їм вирішити багато в житті. Леви зможуть добитися успіхів в судах та юридичних справах. А головне — вони можуть у цей час сміливо відкривати нові проекти з великим прицілом на майбутнє. Тому в червні їм варто рекламувати себе в суспільстві, влаштовувати всілякі вечірки, презентації і т. п.

Тельці. У Тельців в червні буде просто блискуче час: гроші до них будуть просто липнути. Тельці — у фаворі. У червні вони можуть досить вдало змінити місце роботи або вид діяльності та суттєво розширити свої можливості. Особливо це стосується першої половини місяця. Так що Тельців будуть чекати досягнення в кар'єрі і роботі. А, крім того, їх інвестиції і покупки можуть виявитися дуже вдалими. Великі покупки зразок автомобіля Тельцям рекомендується робити саме в цьому місяці.

Невдахи місяця

Козероги. Поганим червень може бути у Козерогів. У них можуть виникати складні ситуації, пов'язані зі здоров'ям. Зокрема, можуть загостритися хронічні захворювання. Також у них можуть виникнути труднощі на роботі, а колеги можуть створити великі перешкоди. Козерогам не варто нічого кардинально міняти в цьому місяці. Як є, так нехай і буде. Інакше велика ймовірність, що вони поміняють "шило на мило", і буде тільки гірше.

Овни. Представників цього знака Зодіаку також чекає не особливо сприятливий місяць. У Овнів буде просто фатальне невезіння в поїздках, а окремі з них можуть бути просто катастрофічними. Кому в червні краще не йти у відпустку, так це Овнам. Тим більше, що за кордоном у них великий ризик нарватися на неприємні ситуації. Їм просто потрібно бути культурними людьми, не влаштовувати суперечок, сварок і чвар. Хоча Овни люблять це робити...

Раки. Поганий місяць чекає Раків. Їх можуть "кидати", "розводити" на гроші, підставляти. Несподівано Раки можуть залишитися самотніми, їх можуть кинути їх хлопці, чоловіки чи жінки, дружини. Раптово можуть виникнути розборки з протилежною статтю. Це буде складний період. Тому Ракам краще зачаїтися десь у себе на дачі і не висовуватися, краще їм насолоджуватися заміської життям і чистим повітрям. В принципі, Раки це люблять робити. Поїздки в червні у них також будуть невдалими.

Терези. Для Терезів червень буде критичним і вкрай негативним місяцем. Особливо це стосується близьких відносин та атмосфери в будинку. Є ризик посваритися батьками. Можуть виникати складні відносини на роботі. Терезів можуть також скидати з посади і підставляти. Представникам цього знака потрібно бути дуже виваженими і не піддаватися на провокації.

Нейтральні знаки

Риби. У Риб буде сприятливою перша половина місяця. Їх буде супроводжувати удача в поїздках. Рибам добре б в червні з'їздити на море, відпочити, сходити у відпустку. У Риб може зав'язатися якийсь роман, любов. Взагалі, місяць пов'язаний з великою любов'ю... Але друга половина місяця у Риб в плані почуттів може бути пов'язана з розчаруванням. Також є небезпека втратити місце роботи. Так що Рибам можна розслаблятися, але не сильно. Однозначно перша половина місяця буде більш вдалою, ніж друга.

Діви. У Дів можливо стрімке просування в кар'єрі в першій половині місяця, досягнення хороших домовленостей, укладання фінансових контрактів. А в другій половині місяця Дівам краще стримати свою спритність і відправитися в подорож, відпочити, інакше вони ризикують проколотися на якійсь дрібниці. Діви люблять дрібниці, але тут вони можуть чогось недогледіти, в результаті чого може постраждати їх репутація.

Близнюки. Також двоїстий місяць чекає на Близнюків. Перша половина для них досить сприятлива: поїздки, подорожі, комерційна діяльність, фінанси, вдалі домовленості — все у них може вдало складатися. Головне для них — не сидіти вдома, а бути весь час в русі. Для них важливо вирушати в поїздки, подорожі, скрізь бувати, знаходити нові зв'язки і контакти. Але у другій половині червня Близнюкам треба бути обережними у питаннях, пов'язаних з нерухомістю, а також для них це нехороший час для вкладення інвестицій. Крім того, у Близнюків є ризик пересваритися з рідними і близькими.

Стрільці. У Стрільців різного роду несприятливі ситуації можуть виникати в першій половині місяця. Можливі спори і з'ясування відносин з партнерами. Зате у другій половині місяця взаємозв'язок із суспільством буде хороша. В цей період буде можливе досягнення фінансових домовленостей і кар'єрного просування. Сприятливо можуть зав'язуватися романи з прицілом на благословенну любовну ситуацію. Особливо це буде у другій половині місяця, коли буде доленосний аспект на вузлах між Венерою і Марсом. Для Стрільців це буде оптимальний час для залучення обранця чи обраниці.