В Україні пропонують включити універсальний бій до навчальних програм освітян та військових

Мета – підвищити рівень фізичного стану молоді та бойової підготовки військовослужбовців.

За словами Президента Європейської та Української Федерацій «Універсальний бій» Олександра Кондрашова, ініціативу вже підтримало керівництво Міністерства оборони України, МВС, та інших силових відомств.

«На сьогодні універсальний бій у світі не має альтернативи. Як самостійний вид спорту він тісно пов'язаний з розвитком різних видів бойових єдиноборств. Крім того, займатися цим видом спорту можуть всі без виключення – дорослі та діти, чоловіки та жінки. Програма змагань складається з двох частин. Перша - це подолання смуги перешкод куди входять метання ножа і стрільба з пневматичної зброї. Друга частина - безпосередньо бій на рингу, де спортсмен повинен провести два раунди. Під час бою спортсменам дозволяється завдавати ударів ногами і руками, використовувати задушливі і больові прийоми», - каже Олександр Кондрашов.

За його словами, на даний час Українська Федерація має свої відокремлені підрозділи у більш ніж 18 областях України та м. Києві, та здатна надати фахівців задля підготовки інструкторів.

Починаючі з 2000 року – моменту заснування Федерації, українські спортсмени беруть участь у національних та міжнародних змаганнях з універсального бою, під час яких здобувають переконливі перемоги.

«На нашу думку, розробка цільової державної програми з розвитку в Україні універсального бою, як окремого виду спорту у межах навчальних програм шкіл, вузів та підрозділів силових міністерств, дозволить не лише врятувати сотні життів наших військовослужбовців, що беруть участь у бойових діях на Сході, але й суттєво покращити фізичну форму підростаючого покоління, привити молоді здоровий спосіб життя. Адже останніми роками універсальний бій стає все більш популярним видом спорту серед молоді. У жовтні 2014 року молодіжна збірна України стала чемпіоном світу під час міжнародних змагань з єдиноборств, що відбулися в Туреччині», - каже Кондрашов.

За його словами, пропозиції Президенту містять декілька етапів.

«На першому етапі ми пропонуємо внести Універсальний бій до програми підготовки військовослужбовців, що проходитимуть службу у зоні АТО, як обов’язковий заліковий предмет (курс молодого бійця). На наше переконання це дозволить суттєво підняти професійну підготовку українських воїнів та суттєво скоротити кількість жертв під час бойових дій. На другому етапі необхідно ввести універсальний бій до навчальних програм вищих навчальних закладів, в межах військових кафедр. А в тих вузах, в яких не має військових кафедр, ввести універсальний бій до програм фізичної підготовки студентів двох останніх курсів навчання, з обов’язковим іспитом під час державних екзаменів. На третьому етапі пропонуємо внести універсальний бій у навчальні програми старших класів загальноосвітніх шкіл, побудувати мережу закладів з позашкільного фізкультурно-спортивного виховання за нормами універсального бою», - каже Кондрашов.

Він додав також, що в основу державної програми доцільно покласти вже розроблений та схвалений методичний посібник, який визначає механізми застосування елементів універсального бою в системах середньої та вищої освіти, бойової та фізичної підготовки військовослужбовців та бійців спеціальних підрозділів силових відомств країни.

«За для розробки та впровадження державної цільової програми щодо універсального бою ми запропонували Президентові створити при Раді національної безпеки та оборони України робочу групу, до якої доцільно ввести представників федерацій, профільних заступників міністрів освіти, молоді і спорту, силових міністерств на чолі з заступником секретаря РНБО України», - резюмував Президент Європейської та української Федерацій «Універсальний бій».