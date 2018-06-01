"Потрібні ще мости": в мережі сміються з фото порожніх кримських пляжів

Користувачі мережі прокоментували фото з порожніх кримських пляжів.

У мережі показали фото порожніх пляжів Криму всього за день до літа. Купальний сезон в окупованому Криму досі не розпочався. Користувачі по-різному коментують ситуацію.

"Крім того, що приїжджих мало, то місцеві почали покидати Крим по мосту", - пишуть в мережі. "Черговий "несезон", "Може ще мости потрібні. Ні, не треба", - жартують користувачі.

Як повідомляв УНІАН, у мережі показали, як окупанти знищують набережні Криму. Пляжу на Німецькій балці в Севастополі вже майже немає, окупанти вивозять навіть пісок.