"Потрібні ще мости": в мережі сміються з фото порожніх кримських пляжів
09:47, 01 червня 2018Суспільство
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Користувачі мережі прокоментували фото з порожніх кримських пляжів.
Купальний сезон в окупованому Криму досі не розпочався / фото: "Феодосія Подслушано"
У мережі показали фото порожніх пляжів Криму всього за день до літа. Купальний сезон в окупованому Криму досі не розпочався. Користувачі по-різному коментують ситуацію.
"Крім того, що приїжджих мало, то місцеві почали покидати Крим по мосту", - пишуть в мережі. "Черговий "несезон", "Може ще мости потрібні. Ні, не треба", - жартують користувачі.
фото: "Феодосія Подслушано"
фото: "Феодосія Подслушано"
Як повідомляв УНІАН, у мережі показали, як окупанти знищують набережні Криму. Пляжу на Німецькій балці в Севастополі вже майже немає, окупанти вивозять навіть пісок.
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