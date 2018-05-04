"Пляжу майже вже немає": в мережі показали, як окупанти знищують набережні Криму (фото)

Пляжу на Німецькій балці в Севастополі вже майже немає, окупанти вивозять навіть пісок.

У мережі показали нові фото пляжу в Севастополі, який окупаційна "влада" Криму активно знищуює.

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Відповідні знімки були опубліковані місцевими жителями в соцмережах, передає "Апостроф".

"Знищення Німецької балки триває вдень і вночі. Пляжу майже вже немає. Наша земля...", - прокоментувала фото автор.

"Севастополь. Ця земля була ваша. Поки ви не загрузли в де**мі...", "Навіть пісок вивозять!", "А для всіх повідомили, що берег обвалонебезпечний і обізвали все це "протизсувними роботами", - написали в мережі.

Як повідомляв УНІАН, в окупованій Євпаторії через проблеми з каналізацією постраждав популярний парк.