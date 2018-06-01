Непроглядні полчища: на курортну Кирилівку обрушилася навала комарів (відео)

Комахи не становлять небезпеки для людей, це звичайне явище для цієї пори року.

Не встигла Кирилівка оговтатися після шторму, як у соцмережі з'явилося відео з неймовірною кількістю комарів, які, за словами автора поста, заполонили курортне селище.

У той же час автор відео зазначив, що ці комахи не становлять небезпеки для людей, і це звичайне явище для цієї пори року.

"Це звичайне явище, для Азовського узбережжя. Комар-звонець, у народі комар одноденка. Для людей вони не небезпечні! Кров не п'ють. Така стихійна навала відбувається 1-2 рази в кінці травня. На наступний день їх підмітають і далі все в порядку, - пише автор.

Ті, хто зараз знаходяться в курортному селищі, його слова категорично спростовують і кажуть, що нічого подібного ані на косах, ані у центрі селища немає. Без комарів, звичайно, "не обходиться", але їх кількість нітрохи не більше звичайного, пише ria-m.tv.

Як повідомляв УНІАН, одну з областей Росії атакували полчища комарів.