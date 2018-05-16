Це справжній хорор: одну з областей Росії атакували полчища комарів (фото, відео)

Від комах у Воронезькій області не рятують ні москітні сітки, ні спецзасоби.

Мешканців Воронезької області РФ атакують величезні зграї комарів. Це сталося, за словами експертів, через сприятливі погодні умови та неякісну санобробку.

Найгірше доводиться жителям Павловського району Воронезької області. Про це свідчать відео, опубліковані в мережах "об'єктами" атаки полчищ комах.

Павловськ Допис, поширений Павло Мокін (@pavelmru) 14 Тра 2018 р. о 10:55 PDT

Як повідомляє РИА "Воронеж", збільшення кількості комарів пов'язано з погодними умовами нинішнього року: весна була сніжною, а після потепління регіон залила повінь.

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"Ще один момент – сприятливий температурний режим повітря у період дозрівання личинок і неможливість провести обробку в повному обсязі через недоступність затоплених територій. У сукупності всі ці факти призвели до масового вильоту комарів", – розповів головний санітарний лікар району Микола Симонов.

Наголошується, що місцеві жителі змушені сидіти вдома і без особливої потреби намагаються не виходити з дому.

За словами місцевих жителів, востаннє подібне нашестя комарів спостерігалося в 2013 році – теж після розливу річок.

Раніше у Тарумовському районі Дагестану на камеру автомобільного відеореєстратора потрапила величезна зграя сарани, схожа на піщану бурю.