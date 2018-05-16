Це справжній хорор: одну з областей Росії атакували полчища комарів (фото, відео)
Мешканців Воронезької області РФ атакують величезні зграї комарів. Це сталося, за словами експертів, через сприятливі погодні умови та неякісну санобробку.
Найгірше доводиться жителям Павловського району Воронезької області. Про це свідчать відео, опубліковані в мережах "об'єктами" атаки полчищ комах.
🙅«Боїмося виходити на вулицю». Павловчане масово скаржаться на нашестя комарів. Навесні, після розливу річки Дон, комахи атакували городян. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Комарі не тільки засиживают вікна і стіни будинків, але і потрапляють всередину житлових приміщень через витяжку. Мешканка хутора Лісовий стверджує, що на її фермі з-за укосів навіть загинули двоє свиней — комахи забили дихальні шляхи тварин. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ «Укуси не проходять вже тиждень» Зараз по Павловску неспішно не погуляєш – інакше будеш з голови до ніг покусаним комарами. Людям доводиться бігати, в прямому сенсі цього слова – до магазину, роботи або школи. Репеленти практично не допомагають, тому спасіння одне – не виходити з дому. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #golosvoronezha ⠀⠀⠀|⠀⠀⠀16. 05. 18 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #vrninsta#voronezh#vrn#voronezh_russia#voronezhlife#vrnlife#vrn36rus#voronezhcity#voronezhfoto#vrn36#vrncity#russia#врн#воронеж#врн#воронежский#врн36#воронежскаяобласть#новости#врнлюди#воронежский#воронежгородкуража#вворонеже#воронеж36 #воронежсити #voronezhcity #воронежгородкуража #воронежгород #павловськ #павловск36
Як повідомляє РИА "Воронеж", збільшення кількості комарів пов'язано з погодними умовами нинішнього року: весна була сніжною, а після потепління регіон залила повінь.
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"Ще один момент – сприятливий температурний режим повітря у період дозрівання личинок і неможливість провести обробку в повному обсязі через недоступність затоплених територій. У сукупності всі ці факти призвели до масового вильоту комарів", – розповів головний санітарний лікар району Микола Симонов.
Наголошується, що місцеві жителі змушені сидіти вдома і без особливої потреби намагаються не виходити з дому.
За словами місцевих жителів, востаннє подібне нашестя комарів спостерігалося в 2013 році – теж після розливу річок.
Раніше у Тарумовському районі Дагестану на камеру автомобільного відеореєстратора потрапила величезна зграя сарани, схожа на піщану бурю.