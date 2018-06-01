На Київщині чоловік вкрав церковні дзвони і здав їх на брухт

За два церковних дзвони чоловік отримав 700 гривень.

У Баришівці Київської області чоловік вкрав церковні дзвони та здав їх на металобрухт.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Київської області, правоохоронці встановили особу, яка причетна до крадіжок. Ним виявився місцевий чоловік, який небайдужий до алкоголю.

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"Під час проведення низки розшукових заходів оперативники Баришівського відділення поліції встановили особу, яка причетна до крадіжок. Ним виявився місцевий чолов’яга, який небайдужий до оковитої. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях", - повідомили у поліції.

Перший свій злочинний «трофей» він продав людям за 300 грн. А другий церковний дзвін здав до пункту прийому металобрухту за 400 грн.

Поліція знайшла викрадені дзвони і вилучила їх як докази.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, санкції якої передбачає позбавлення волі до шести років.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківську чоловік вкрав з каплиці Євангеліє, хрест, ікони та підсвічники.