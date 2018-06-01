Завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв – Луценко

Їм повідомили про небезпеку і організовується їхній захист.

Під час розслідування кримінального провадження за фактом підготовки теракту, направленого на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, слідство отримало список з відомих українських та колишніх російських журналістів, які могли бути наступними жертвами терористів.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко написав на своїй сторінці Facebook.

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"В результаті цієї оперативної комбінації слідство отримало список з 47(!) осіб, які могли бути наступними жертвами терористів. Переважно, це - відомі українські та екс- російські журналісти", - написав він.

За його словами, сьогодні їм повідомили про небезпеку і організовується їхній захист.

Також генпрокурор повідомив, що після замовлення убивства Бабченка підозрюваний в організації злочину Борис Герман запропонував виконавцю, який діяв у співпраці з СБУ, вбити ще 2 осіб.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який проживає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

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За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тисяч доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тисяч доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тисяч доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

В організації замаху підозрюється Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер» – єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні. 31 травня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні Служба безпеки України заявила про отримання інформації щодо реальної загрози безпеці інших громадян у справі російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.