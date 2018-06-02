СЕО найбільших компаній України запропонували реформу правоохоронних органів, аби зменшити тиск на бізнес

Реальне правосуддя чи лише тиск: у Києві СЕО найбільших компаній країни палко дебатували про роль силовиків в українському бізнесі. Керівники підприємств, загальна вартість яких перевищує десятки мільярдів доларів, висунули свої пропозиції для силовиків, аби і бізнес працював, й бюджет країни наповнювався.Opinion дізнався, чи можна знайти консенсус між грошима та погонами.

Українське англомовне видання Kyiv Post організував CEO Breakfast – сніданок керівників найбільших українських компаній. За великим столом зібралися чимало керівників, серед яких: партнер міжнародної юридичної компанії S&P, Пітер Керекгярто – генеральний директор Shell Retail Ukraine, керівник Укрзалізниці Євген Кравцов, директор ЦУМа Брайан Хендлі та засновник однієї з найбільших будівельних компаній України KADORR Group та власник Kiev Post мільярдер Аднан Ківан.

Також до діалогу запросили бізнес-обмудсмена України Альгідраса Семету та силовиків: заступника генпрокурора Сергія Горбатюка, екс-керівника СБУ Валентина Наливайченка та його екс-радника Маркіяна Лубківського.

Головною темою став контакт бізнесу та правоохоронних органів. Чимало СЕО жалілися на безпідставні обшуки, конфіскацію документів та техніки. Втім, більшість підприємців зазначили, що останніми роками ситуація змінился на краще, "втім, не варто зупинятися на цьому".

"Правоохоронні органи, від поліцейських до прокурорів та суддів, раніше утворили дивний симбіоз. Вони не забезпечували належне правосуддя, але, з іншого боку, зловживали своїм становищем та тиснули на бізнес. Тепер ситуація змінилася, підприємці дійсно можуть працювати, але все одно загальну систему контролю бізнесу необхідно змінювати", - зазначили учасники зустрічі.

На думку головних СЕО країни, нинішня відсутність здорової комунікації правоохоронців та підприємців відвертає закордонні інвестиції, а виправити ситуацію доволі просто – замість дублювання функцій поліції, прокуратури та СБУ створити єдиний правоохоронний орган для економічних злочинів, який буде займатися тільки розслідування корупційних фактів, а не тиснути на бізнес.

Абслютна більшість учасників форуму підтримали думку, найбільшого арабського інвестору в Украіні мільярдера Аднана Ківана, який планує будувати комплекси виготовлення та переробки сільгосппродукції для арабського світу. Такі підприємства зможуть опрацьовувати понад 10 млн тонн на рік. "Ми вклали в економіку дуже великі гроші. Це і будівництво, і створення торговельних центрів, бизнес центрів, елеватори та аграрний бізнес... І це надзвичайно важлива праця зі створення робочих місць, з виплати колосальних грошей в український бюджет. Тому ми зібралися, аби створити працюючий механізм для бізнесу та правоохоронців", - зазначив Аднан Ківан.До речі, приблизно 800 млн доларів статку Ківана це є активи, вже побудовані та ті, що працюють в Україні, такі як торговельні центрі, бізнес-центри, готелі, комерційна нерухомість, елеватори тощо.

Учасники запропонували обмежити вплив наявних структур на бізнес та створити незалежний орган, який займатиметься виключно економічними злочинами під жорстким наглядом антикорупційних структур. Відповідне рішення вони передали представникам Генеральної прокуратури та СБУ.