Наприкінці червня на Івано-Франківщині пройде перший міжнародний форум Східної та Центральної Європи «Via Carpatia»

Захід відбудеться з 23 по 30 червня у селищі Криворівня Верховинського району.

23 - 30 червня у Криворівні Верховинського району Івано-Франківської області проходитиме перший міжнародний форум Східної та Центральної Європи «Via Carpatia».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив народний депутат України, ініціатор форуму Микола Княжицький.

«Ми поставили собі на меті не просто відродити це місце, а ще раз нагадати, що Україна є центром Європи та однією з країн, яка підписала Карпатську конвенцію… Ми фактично хочемо створити такий культурний центр східноєвропейського простору, який для нас є близьким ментально, і цей простір близький для нас і культурно. Для нас дуже важливо, щоб українські Карпати стали центром об’єднання всього регіону, а Верховинські Карпати – Криворівня справді відродились та стали улюбленим місцем відпочинку для українців», - сказав він.

За словами Княжицького, організатори форуму хочуть привернути увагу до особливостей Гуцульського краю.

«Цим форумом ми хочемо привернути увагу до того, що під час нашої адміністративної реформи, на превеликий жаль, не враховуються особливості Гуцульського краю, особливості поселення людей, які живуть високо в горах і все-таки зберігають власну культуру. І наше завдання ту культуру зберегти та зробити так, щоб люди всі не поїхали звідти на заробітки шукати собі кращої долі, бо зараз, на жаль, дуже часто таке відбувається», - сказав він.

У свою чергу, голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк повідомив: «Ми хочемо презентувати Верховинський район для України, хочемо показати, що у нас є багато цікавого, що в горах збереглась самобутність, автентика, звичаї, традиції, фольклор, музика, і ми це повинні показати. І свого роду це теж товар, який повинен продаватись, і цим товаром люди повинні милуватись, набиратись сил та енергії. У нас є місця сили, де можна оздоровлюватись та відпочивати. Я вірю в те, що цей проект покаже для України Гуцульщину, так само, як і закордонні гості побачать новими очима нашу землю, прокладуть місток дружби між Україною та Європою».

Як наголосила голова оргкомітету форуму, засновниця та президент «Koktebel Jazz Festival» Лілія Млинарич, в рамках форуму відбудуться виступи народних колективів.

«Нам дуже хочеться, щоб сучасні саунд-продюсери приїхали і послухали ці колективи і змогли зробити якісь нові проекти, які б ми мали як наш культурний експорт везти по всьому світу. Я впевнена, що так і буде», - сказала вона.

Під час форуму також пройде конференція «Коло Вінценза: майбутнє Карпат», в рамках якої відбуватимуться панельні дискусії, круглі столи, майстер-класи та лекції за участю українських та західних урядовців, парламентаріїв, журналістів та лідерів громадської думки. Учасники конференції говоритимуть, зокрема про конституційну демократію, економічні моделі розвитку сільського господарства в гірських районах, туризм як чинник розвитку економіки Карпатського регіону та інфраструктурні проекти. Також підніматимуться питання екосистеми, природних заповідників Карпат та інновацій для розвитку регіону.

«Буде йти мова про екологію Карпат, національні заповідники, інфраструктуру Карпат, туризм та інші речі, які можуть розвивати Карпатський регіон, зокрема регіон Верховини. Також буде більш загальна дискусія, яку відвідають європейські політики, представники Євросоюзу, депутати парламентів країн-сусідів Центральної та Східної Європи. І це буде розмова про спільні цінності, про цінності, культуру та виклики середньої Європи. Ми маємо вибудовувати відносини з нашими сусідами, створювати суспільний, культурний, соціально-правовий та економічний простір у час серйозних викликів, коли ведеться гібридна війна проти нашої цивілізації», - сказав організатор конференції «Коло Вінценза», керівник адвокатського центру Української Гельсинської спілки з прав людини Борис Захаров.

В рамках форуму також відбудеться фестиваль українських виробників «У пошуках Made in Ukraine: зустріч в Карпатах».

«Ми дуже раді відвідати Карпати. Ми виконуємо таким чином дві функції. Перша: ми нашим українським підприємцям, які чомусь вважають, що за межами Києва, Одеси, Львова та Харкова більше нічого немає і ними ніхто не цікавиться, ми відкриваємо Україну і показуємо, що насправді купувати українське, виготовляти українське можуть не лише у великих містах, а й у маленьких. По-друге, ми нашим підприємцям відкриваємо чудовий туристичний край. Для мене як для дослідника сегмента виробництва надзвичайно цікаво відкривати нові імена», - заявила організатор фестивалю українських виробників Юлія Савостіна.

Також учасників та гостей форуму чекає кінофестиваль «Transcarpatia», де головні кінопрем’єри продемонструють просто неба. Зокрема можна буде переглянути фільми: «Легенда Карпат», «Зрадник», «Ізі», «Коли падають дерева». Також проходитимуть покази ретроспективних стрічок, короткометражок і документальних фільмів.

Крім того, у дні форуму пройдуть фестиваль народної творчості імені Гната Хоткевича, фестиваль «Полонинське літо» - традиційне свято вшанування вівчарської справи на Гуцульщині, а фестиваль музики та мистецтва «Sounds of CARPATIA» за участі відомих українських виконавців та гуртів стане яскравим завершенням форуму.