Влада анексованого Криму вирішила націоналізувати пляжі
16:49, 26 листопада 2014Суспільство
0 0
Вся пляжна смуга шириною від 20 до 100 метрів на території окупованого Криму може стати державною власністю до кінця 2014 року після прийняття профільного регіонального законопроекту.
Понад 500 кілометрів пляжів будуть націоналізовані / УНІАН
Про це заявила так званий «міністр курортів і туризму Криму» Олена Юрченко, передають РИА Новости.
Найближчим часом очікується прийняття в першому і другому читанні законопроекту "Про курорти, природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчі місцевості Республіки Крим".
"Тоді ми зможемо говорити про те, що 563 кілометри пляжів знайдуть свого справжнього господаря", - зазначила Юрченко.
Читайте такожКрим в нових реаліях: Махновщина vs націоналізація
Так званий «начальник відділу природних рекреаційних ресурсів кримського міністерства» Микола Семешин підтвердив, що розгляд і прийняття закону про передачу кримських пляжів під відомство держави передбачається до кінця 2014 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter