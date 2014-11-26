Влада анексованого Криму вирішила націоналізувати пляжі

Про це заявила так званий «міністр курортів і туризму Криму» Олена Юрченко, передають РИА Новости.

Найближчим часом очікується прийняття в першому і другому читанні законопроекту "Про курорти, природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчі місцевості Республіки Крим".

"Тоді ми зможемо говорити про те, що 563 кілометри пляжів знайдуть свого справжнього господаря", - зазначила Юрченко.

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Так званий «начальник відділу природних рекреаційних ресурсів кримського міністерства» Микола Семешин підтвердив, що розгляд і прийняття закону про передачу кримських пляжів під відомство держави передбачається до кінця 2014 року.