"Ви агенти Кремля?": скандальна письменниця розкритикувала СБУ через російську мову

Ніцой вимагає від президента України Петра Порошенка оголосити догану голові СБУ Василю Грицаку і призначити службове розслідування.

Скандально відома письменниця Лариса Ніцой вимагає від президента України Петра Порошенка оголосити догану голові СБУ Василю Грицаку, за те що з нею в СБУ розмовляли російською мовою.

Про це вона заявила в Facebook. Вона також вимагає призначити службове розслідування того, що сталося з нею в будівлі СБУ.

У зверненні до президента Петра Порошенка Ніцой висловила крайнє обурення, що з нею не спілкувалися українською мовою в управлінні СБУ, куди її запросили, як фігуранта списку 47 потенційних жертв терористів, про який стало відомо після інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві.

"Я часто отримую листи російською мовою з погрозами мені і моїй родині, про те, що "ось прийдуть їхні..." — і тут якісь незнайомці, які повинні в стінах такої важливої державної структури при виконанні державних обов'язків говорити державною мовою — раптом заговорили зі мною російською мовою про якогось "слідчого". Це виглядало як захоплення ворогами нашої Служби безпеки", — написала Ніцой.

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"Я так і запитала в них: "Стоп, хлопці, чому ви говорите російською мовою? Ви що, агенти Кремля?". Масла у вогонь підлив перший співробітник, який ще 5 хвилин тому розмовляв зі мною українською: "А що ви так реагуєте? У нас півкраїни розмовляє російською!". В одну мить СБУ перетворилося у ворожу структуру. Переді мною стояли два "ватана", які поняття не мали про Законі про державну службу", — підкреслила Ніцой.

Письменниця також повідомила, що допит так і не відбувся, оскільки вона забрала свій паспорт і пішла.

Раніше Ніцой, відома своїми скандальними висловлюваннями, заявила, що закон про квоти на українську мову, який передбачає 75% україномовного ефіру вводить "мовну шизофренію".