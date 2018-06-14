Український омбудсмен незадоволена пропозицією РФ відвідати Сенцова тільки після 22 червня

Денісова заявила, що наполягатиме на тому, щоб відвідати Сенцова найближчими днями.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова обговорила з керівником апарату Омбудсмена РФ дати візитів до українських політв'язнів.

Як повідомили у прес-службі обмудсмена, російська сторона запропонувала здійснити перший візит до міста Омськ у суботу, 16 червня. Там тримається українець Дмитро Штибліков. Провідати Сенцова, який вже місяць голодує, запропонували після 22 червня.

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«Питання з візитом до Олега Сенцова залишається відкритим. Ми наполягаємо на якомога швидшій поїздці до міста Лабитнангі (Тюменська область), де тримається Олег, а Росія пропонує можливу дату візиту після 22 червня. Нас це категорично не влаштовує! Ми будемо далі наполягати на тому, щоб ми поїхали туди найближчими днями», - коментує Людмила Денісова.

Згідно з повідомленням, наразі тривають переговори щодо відвідання Романа Сущенка та Миколи Карпюка.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув’язнення.

Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв’язнів.

8 червня режисер потрапив до реанімації, однак заявив, що не збирається припиняти голодування.