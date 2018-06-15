Омбудсмен направляється в Лабитнангі на зустріч з Сенцовим

Денісова вже прибула до Салехарда, що у 22 кілометрах від Лабитнангі.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова прибула до російського міста Салехарда, звідки відправиться до Лабитнангі на зустріч з незаконно ув'язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Прибули до Салехарда. Це місто в 22 км від Лабитнангі, де утримують Олега Сенцова. Зараз направляють саме туди", - написала омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 червня, Денісова обговорила з керівником апарату Омбудсмена РФ дати візитів до українських політв'язнів. Російська сторона запропонувала відвідати Сенцова тільки після 22 червня.

Нагадаємо, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув’язнення. Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв’язнів. 8 червня режисер потрапив до реанімації, однак заявив, що не збирається припиняти голодування.