"1+1" розпочав мовлення в окупованому бойовиками Донецьку

Сьогодні, 28 листопада, з околиць Донецька на захоплені райони міста і прилеглі території почав мовити телеканал «1+1».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

«Його можна дивитися на 41 телевізійному каналі», - йдеться в повідомленні.

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В Нацраді також нагадали, що на сьогодні на Донецьк і захоплені території поширюється сигнал телеканалу «Україна» - на 8 ТВК, «5 каналу» - на 21 ТВК і «Радіо 24» - на частоті 96,5 МГц.

Жителям Донецька і захоплених прилеглих території для отримання інформації українських телерадіокомпаній Нацрада рекомендує переналаштувати антени своїх приймачів.