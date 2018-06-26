Три чверті українців вважають, що Україна рухається у неправильному напрямку

Лише електорат Порошенка вважає, що країна рухається у правильному напрямку.

На думку 76% українців, справи в Україні йдуть у неправильному напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є дані проведеного соціологічною групою «Рейтинг» опитування, оприлюдненого сьогодні на прес-конференції у Києві.

"76% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 13% – висловлюють протилежну думку, 11% – вагаються з оцінками у цьому питанні. Відносно менше песимізму висловлюють мешканці центральних та західних регіонів, найвищий рівень критики на Півдні", - повідомили у "Рейтингу".

Читайте такожРадянські погляди відходять у минуле: серед українців зростає симпатія до ринкової економіки (інфографіка)

Водночас, директор соціологічної групи Олексій Антипович заявив, що лише більшість електорату нинішнього президента України Петра Порошенка вважає, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку.

"Цікавий є розподіл серед електоральних груп, де єдиний політик Петро Порошенко, 70% електорату якого вважає, що ситуація рухається в правильному напрямку. В усіх інших електоратів політиків оцінки є вкрай негативні", - заявив він.

"Можна розділити на дві категорії. Є шість політиків - це Вакарчук, Тягнибок, Ляшко, Садовий, Гриценко, Зеленський - де оцінки все-таки трохи кращі, ніж серед електорату Тимошенко, Рабіновича чи Бойка, який фактично по 90% вважають, що ситуація рухається в неправильному напрямку", - додав він.

Опитування проводилося з 14 по 24 червня. У ньому взяли участь 2,5 тис. респондентів. Було опитано населення України віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Опитування проводилося за допомогою особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,0%.

Як повідомляв УНІАН, дві третини українців не вірять у чесність майбутніх президентських виборів.