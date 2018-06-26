Дві третини українців не вірять у чесність майбутніх президентських виборів

64% респондентів виступають за покарання кандидатів у президенти, від імені яких роздаватимуть допомогу виборцям.

Дві третини опитаних українців вважають, що майбутні вибори президента України будуть нечесними.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є дані проведеного соціологічною групою «Рейтинг» опитування, оприлюдненого сьогодні на прес-конференції у Києві.

За даними дослідження, лише 12% респондентів переконані у чесності проведення цих виборів, а 22% не визначилися з відповіддю.

64% опитаних вважає, що кандидатів у президенти, від імені яких роздаватимуть допомогу виборцям (пайки, кошти на ремонт, допомога на лікування тощо), потрібно карати. Проте 23% дотримуються протилежної думки.

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При цьому, як зазначають соціологи, відносно вищий рівень толерування виборчого підкупу спостерігається серед жителів півдня України, де третина опитуваних вважає, що не потрібно карати за роздачу матеріальної допомоги на виборах.

«Відносно більше тих, хто підтримує роздачу допомоги, – серед найстарших опитаних», - зауважили соціологи.

Опитування проводилося з 14 по 24 червня. У ньому взяли участь 2,5 тис. респондентів. Було опитано населення України віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Опитування проводилося за допомогою особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,0%.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський та Вакарчук обігнали Порошенка у рейтингу кандидатів на пост президента.