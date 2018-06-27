"Шантаж, обман, приниження": відома українська телеведуча потрапила у новий скандал

Ольга Фреймут обманом заманила волонтера на шоу.

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут потрапила у черговий скандал, про який розповіла одеський волонтер, одна із засновників книжкового блогу про українські книги "Екземпляри" Євгенія Завалій.

На своїй сторінці у Facebook жінка розповіла про те, що 10 тижнів тому вона написала коментар до посту оглядача Романа Шрайка про книгу Ольги Фреймут.

За словами Завалій, її коментар не був хейтерським: "Адже люди, які вірять, що написане в книзі Олі — це нормально, наприклад, що справжня леді не може їсти часник або ходити в туалет, а плакати можна тільки при чоловіках, які можуть щось за це дати і т. д., є виборцями з досить низьким політичним і соціальним інтелектом. Більше того, вважаю, що книга погано впливає на дівчат-підлітків, підштовхує їх до анорексії".

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Потім, розповідає волонтер, її запросили на програму "Абзац" на "Новому каналі", щоб обговорити книговидання. Спочатку вона розповіла про свій проект "Екземпляри", Ліну Костенко, й "Інтернат" Сергія Жадана. Але потім їй дали в руки книгу Фреймут, про яку вона залишила коментар, і раптово з чотирма камерами з'явилася сама телеведуча.

"І раптом зайшла Оля з чотирма телеоператорами, які почали з нас насміхатися. А Оля показала мій комент і сказала, що вона любить всіх хейтерів і полізла обніматися. Якщо чесно, ця хвилина — це жахливе відчуття приниження...", - зазначила Завалій.

За словами волонтера, вона все-таки сказала Фреймут, що думає про її книгу, але та її не слухала й спробувала натягнути на волонтера свою кепку, а потім і взагалі обійняти.

"Я не знаю, про які стандарти телебачення можна тут говорити. Шантаж, обман, приниження, психічні розлади, та, насправді, це все було дуже смішно", — підсумувала Завалій.

Нагадаємо, 19 квітня відома українська телеведуча Ольга Фреймут прийшла під Верховну Раду з кошиком маленьких кошенят, яких роздавала всім депутатам поспіль.