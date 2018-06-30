У Львові зустріли понад тисячу десантників, що повернулися із Сходу (фото, відео)

До зустрічаючих приєднався і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Сьогодні, 30 червня, урочистою ходою з нагоди повернення із зони бойових дій на Сході України пройшлися військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Понад тисяча десантників промарширували від вулиці Стрийської, де розташована їх частина, до пам’ятника Шевченку у центрі міста.

Про це повідомляє "День".

Під час ходи військові несли у руках 105 портретів своїх побратимів, які не повернулися живими із російсько-української війни. Впродовж усієї дороги їх вітали з прапорами волонтери, які допомагали бригаді на Сході, та звичайні львів’яни та гості міста. Діти дарували захисникам квіти, а багато жінок плакали. Крім того, з військовими також ішли їх рідні.

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приєднався до церемонії зустрічі військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які повернулися з району виконання завдань під час операції Об'єднаних сил, передає кореспондент УНІАН.

В центрі під звучання гімну України розпочалися святкова церемонія зустрічі десантно-штурмової бригади. Хвилиною мовчання пом’янули полеглих десантників, після чого у небо запустили білі кульки, як символ за полеглими воїнами.

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"Це краща бригада! Немає на лінії фронту гарячої точки, де б військовослужбовці не виконували бойові завдання. Донецький, Луганський, Краматорський аеропорти, Дебальцеве, Кримське, Щастя, станиця Луганська та інші місця, де бригада гідно виконала свої завдання. Так, ціною втрат, на сьогодні 105 воїнів не повернули додому. Ціною власного життя тих воїнів лінія фронту проходить там, де вона є на сьогодні і це заслуга бригади. Від імені Міністра оборони, начальника Генерального штабу, командувача десантно-штурмових військ, я вдячний кожному солдату, кожному офіцеру, сержанту за блискуче виконання завдань. Це мужні безстрашні воїни, для них немає задач, які неможливо виконати. На жаль, не вся робота зроблена, допоки нога окупанта на нашій землі нам діти, онуки, не пробачать, якщо ми не переможемо», - сказав генерал Збройних Сил України, Герой України Андрій Ковальчук.

Також багатьох десантників нагородили медалями і грамотами від Міністерства оборони та відзнаками від міста і області.