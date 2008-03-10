На Вінничині - 6 сімейних дитбудинків і 39 прийомних сімей

У Вінницькій області цього року буде створено три дитячих будинки сімейного типу та 25 прийомних сімей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на обласному семінарі-нараді за участю начальників районних служб у справах дітей Вінницької області повідомила начальник служби у справах дітей Вінницької облдержадміністрації Тетяна ДОРОШ.

За її словами, упродовж поточного року вже створено одну прийомну сім’ю, до якої влаштовано 2 дітей, 6 сімей пройшли навчання в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в даний час здійснюється підбір дітей на влаштування їх у заклади сімейних форм виховання.

У 2007 році на Вінниччині усиновлено 57 дітей (громадянами України - 41 дитина, іноземними громадянами – 16 дітей). На централізованому обліку для усиновлення перебуває 620 дітей, у 2007 році на такий облік поставлено 235 дітей. Сформована база потенційних кандидатів в усиновителі, що налічує 49 подружніх пар. За останній рік їхня кількість зросла на 23 пари.

Станом на 1січня 2008 року в області проживає 3185 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Кількість дітей під опікою та піклуванням становить 2090 осіб (65,6% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування). Із загальної кількості таких дітей 1235 проживають у сім`ях опікунів (піклувальників), 855 - у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В даний час в області діє 6 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 34 дитини, та 39 прийомних сімей, в яких виховується 66 дітей.