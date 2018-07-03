Сезон відпусток : журналісти розповіли, як вберегти оселю від квартирних крадіжок (відео)

В Україні відбувся спалах квартирних крадіжок.

В Україні відбувся спалах квартирних крадіжок. Журналісти дізнались, як вберегти свою оселю від непроханих гостей.

Про це розповідається у сюжеті програми "Гроші".

Крадії лізуть у домівки, перш за все, через низьку ефективність поліції. Розкриті крадіжки – велика рідкість. Чи можна захиститися від грабіжників і чи допомагає сигналізація? Та що потрібно робити для самозахисту квартири.

У Києві квартирна крадіжка відбувається приблизно щогодини, а в літній сезон обкрадають по 850 домівок за місяць.

Журналісти провели експеримент та запропонували колишньому крадієві розповісти про тонкощі його промислу.

Він розповідає, що нерідко злодії співпрацюють із правоохоронцями та охоронними фірмами.

Ванна, кухня та спальня - основні місця, які в першу чергу перевіряють домушники.

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Якщо ж є конкретна інформація, то злодії можуть справитись і за 5 хвилин, та втекти задовго до приїзду поліції чи охорони.

Бронедвері і замок - це безперечно великий плюс для захисту оселі, оптимальним варіантом є двоє таких дверей.

Вікна мають бути із ролетами. Також експерти рекомендують встановити у житлі охоронну сигналізацію, яка є дуже важливою задля захисту.

Аби не потрапити на гачок крадія, потрібно слідувати трьом простим правилам: не економити на захисті житла, бути пильними і не зберігати великі суми та коштовності вдома.