Юрій Андрухович став дідусем

У понеділок 10 березня один з найвідоміших українських культурних діячів, Патріарх літературної групи Бу-Ба-Бу Юрій Андрухович вперше став дідусем.

Як стало відомо УНІАН з джерел близьких до родини Андруховичів, донька письменника, 25-річна Софія (письменниця, перекладачка та публіцистка, чоловік - відомий український поет Андрій Бондар), народила дівчинку, яку назвали Варварою.

Сам Юрій Андрухович 13 березня святкуватиме власний день народження, тож має підстави отримати вдвічі більше привітань.