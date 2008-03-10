Юрій Андрухович став дідусем
11:47, 10 березня 2008Суспільство
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Донька письменника народила дівчинку
У понеділок 10 березня один з найвідоміших українських культурних діячів, Патріарх літературної групи Бу-Ба-Бу Юрій Андрухович вперше став дідусем.
Як стало відомо УНІАН з джерел близьких до родини Андруховичів, донька письменника, 25-річна Софія (письменниця, перекладачка та публіцистка, чоловік - відомий український поет Андрій Бондар), народила дівчинку, яку назвали Варварою.
Сам Юрій Андрухович 13 березня святкуватиме власний день народження, тож має підстави отримати вдвічі більше привітань.
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