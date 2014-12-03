Більшість українців не розуміють, що таке децентралізація – опитування

Лише 4% українців вірно розуміють, що таке децентралізація влади.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомила кандидат соціологічних наук, керівник соціологічної агенції «Фама» Мар’яна Малачівська-Данчак, презентуючи результати соціологічного дослідження.

Вона зазначила, що дослідження проводилося у жовтні. «Ми побачили, що українці не розуміють і не знають, що таке децентралізація влади. Є лише 3,9% серед усіх опитаних, серед дорослого населення України, тобто після 18-ти років, які вірно розуміють суть децентралізаційних процесів», - сказала Малачівська-Данчак.

Водночас майже половина опитаних розуміють децентралізаційні процеси частково вірно.

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«Решта – це майже 40% - трактують поняття децентралізації не вірно», - відзначила вона.

Крім того, додала Малачівська-Данчак, 15% опитаних вказали, що негативно ставляться до децентралізації. Радше позитивно та позитивно – 47%, решта є невизначеними. «Зі збільшенням компетентності зростає позитивне ставлення до процесів децентралізації», - сказала вона.

Що стосується розподілу відповідальності між центральними та місцевими органами влади, то опитування показало, що в середньому українці готові більшість повноважень передати органам місцевої влади.

Водночас центральній владі вони хотіли б залишити медицину, освіту та соціальну допомогу. Серед найпріоритетніших питань, які опитані хотіли би передати місцевій владі, - розвиток інфраструктури, забудова територій, благоустрій, пасажирські перевезення, житлово-комунальні послуги, вибір мови офіційного спілкування.

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Регіональна відмінність у розподілі відповідальності полягає в тому, що у західній частині України найбільше (55,1%) тих, які вважають, що нести відповідальність за економічний розвиток територій повинна місцева влада, а за вибір офіційної мови спілкування (53,9%) – центральна.

Мешканці північної (55,5%) та центральної (56%) частини України також вважають, що визначати офіційну мову спілкування повинна центральна влада. Найбільша частка (50,1%) тих, які вважають, що за економічний розвиток території повинна відповідати центральна влада, проживають у східній частині України.

«Якщо прочитати план влади так, як передбачено у коаліційний угоді, то ми бачимо, що наступний рік буде дуже складний в плані того, що реформ буде багато, і це одна із провідних реформ, яка має статися», - сказав експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай з приводу децентралізації.

Він зазначив, що має розпочатися підготовка змін до Конституції, а також паралельна підготовка змін до Бюджетного та Податкового кодексів, які передбачатимуть «іншу систему фінансування всього, що є в Україні, і пов’язано з місцевою владою, усіма установами і зняттям податків».

В рамках дослідження соціологічної агенції «Фама» методом “face to face” було опитано 2 тис. повнолітніх мешканців України (крім представників Донецької та Луганської областей, а також Криму).

Похибка репрезентативності вибірки з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищує 2,2% для показників, близьких до 50%, 1,8% - для показників, близьких до 25% або 75%, 1,3% - для показників, близьких до 10% або 90%, 0,9% - для показників, близьких до 5% або 95%, 0,4% - для показників, близьких до 1% або 99%.

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Результати дослідження є репрезентативними по п’яти регіонах України: Захід (Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька область), Північ (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська область та Київ), Схід (Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська області), Центр (Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Дніпропетровська області), Південь (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області).

Похибка репрезентативної вибірки по регіонах з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищує 4,9% для показників, близьких до 50%, 4,2% - для показників, близьких до 25% або 75%, 2,9% - для показників, близьких до 10% або 90%, 2,1% - для показників, близьких до 5% або 95%, 1% - для показників, близьких до 1% або 99%.