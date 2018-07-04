Суд відмовив у арешті "лісника Януковича"

Таке рішення суд пояснив тим, що прокурор САП не повідомив суд, які заходи були вжиті прокуратурою з розшуку підозрюваного.

Соломянський районний суд Києва відмовив прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у арешті з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу для колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів України часів президентства Віктора Януковича Віктора Сівця, який переховується від правоохоронців, ймовірно в Росії.

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Про це йдетьтся в ухвалі Соломянського райсуду, опублікованій у Держреєстрі судових рішень.

Згідно з інформацією, САП підозрює Сівця в вимаганні і отриманні хабарів від імпортерів лісу впродовж 2011-14 років за те, щоб він не перешкоджав його продажу за кордон на понад мільйон євро.

30 травня 2016 року Сівця оголошено у розшук за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу.

Однак суд відмовив у задоволенні клопотання "оскільки, прокурором в поданому клопотанні не зазначено, які дії органом досудового розслідування були вжитті, щодо забезпечення явки підозрюваного до органу досудового розслідування".

Таким чином відсутні підстави для надання дозволу на затримання (Сівця - УНІАН) метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу", - сказано в ухвалі.