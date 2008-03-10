УБОЗ викрив розкрадання майна стратегічного підприємства

Співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Сумський області викрили розкрадання об’єктів нерухомості на державному підприємстві Шосткинський казенний завод «Зірка», яке постановою уряду віднесено до переліку підприємств стратегічного значення для економіки і безпеки держави.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як встановили оперативники УБОЗ, один з керівників заводу впродовж 2006-2007 років здійснив списання та реалізацію об’єктів нерухомості підприємства, чим завдав збитків державі на суму майже 3 млн. грн.

За матеріалами працівників спецпідрозділу БОЗ Шосткінська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень) та ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Крім того, за даними прес-служби, незадовго до цього УБОЗівці викрили ще один факт протиправної діяльності одного з керівників «Зірки»: всупереч відповідним статтям Господарського кодексу України, наказів Мінпромполітики та Фонду державного майна України чиновник незаконно продав київському товариству з обмеженою відповідальністю будівлю гуртожитку № 5 у місті Шостка.

Прокуратурою Сумської області відносно посадовця порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У березні 2008 року кримінальні справи щодо мільйонних зловживань на стратегічному заводі держави заплановано передати на розгляд до суду, зазначили в ГУБОЗ МВС.