Денісова направила російському омбудсмену листи через порушення прав політв'язнів Гриба і Клиха

Зокрема, зазначається, що стан здоров’я Павла Гриба і порушення його права на особисту безпеку викликає велику стурбованість.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова направила до апарату російського омбудсмена Тетяни Москалькової листи через можливе порушення прав утримуваних в Росії українців Павла Гриба і Станіслава Клиха.

Про це повідомляє прес-служба українського омбудсмена.

«Є інформація про те, що під час етапування в пенітенціарний заклад Ростова-на-Дону громадянин України Павло Гриб був жорстоко побитий іншими ув’язненими. Крім того, у Павла відібрали всі речі і продукти харчування, які напередодні були передані представниками Генерального консульства України. Також стало відомо, що 20-річний український політв’язень страждає сильним головним болем і слабкістю, йому не надають необхідні ліки», – йдеться в повідомленні.

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У зверненні до робочого апарату уповноваженого з прав людини РФ, «зокрема, зазначається, що стан здоров’я Павла Гриба і порушення його права на особисту безпеку викликає велику стурбованість».

Крім того, омбудсмен у листі просить надати Грибу необхідну кваліфіковану медичну допомогу, а також «всіляко сприяти забезпеченню особистої безпеки як Павла, так і інших ув’язнених громадян України на території Росії».

Також Денісова зауважила, що Клиха повторно помістили до Обласної психіатричної тюремної лікарні у м. Магніторгорську. Згідно наявної інформації, ув’язнений жодного разу не надавав дозвіл на госпіталізацію й до нього застосовується примусове лікування невідомими препаратами. У листі також висловлено прохання повідомити про підстави переводу Станіслава Клиха з наданням відповідних документів.

"Уповноважений Верховної Ради України з прав людини неодноразово направляла листи на адресу Уповноваженого з прав людини Російської Федерації щодо сприяння проведенню незалежного медичного обстеження Станіслава Клиха. Відповіді на ці листи не отримані", - йдеться в листі омбудсмена.

Як повідомляв УНІАН, українця Станіслава Клиха затримали на території Росії в 2014 році за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів.

Клих провину заперечував, а його сім'я і друзі наполягали, що він ніколи не був у Чечні.

26 травня 2016 року суд у Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі, а в жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.

Клих вказував, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а показання і визнання російське слідство отримало під тортурами. Про проблеми зі здоров'ям, зокрема, з психічним станом Клиха, неодноразово повідомляли адвокати і правозахисники. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха політв'язнем. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що він став жертвою «пародії на правосуддя».

Про затримання Павла Гриба стало відомо 28 серпня 2017 року, коли про це заявив його батько, член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб. За його словами, 24 серпня на той час 19-річний юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовилась надати дозвіл українським лікарям на відвідування та огляд Павла у СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує.

29 квітня 2018 року Жовтневий райсуд Краснодара продовжив термін утримання Павла Гриба в СІЗО ще на два місяці - до 4 липня.

Попередні судові слухання у справі Гриба відбудуться 9 липня у закритому режимі в Ростові-на-Дону.